Encontro estimula empreendedorismo no Sul da Bahia

O I Salão de Empreendedorismo, realizado em Itabuna, reuniu cerca de 600 pessoas de diversos municípios da região, na terça-feira (27). Realizado pelo Governo do Estado, por meio das secretarias do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), o evento contou com debates, relatos de experiências e serviços oferecidos pelo poder público e instituições parceiras.

O gestor da SETRE, Davidson Magalhães, destacou que o intuito da iniciativa é movimentar a economia regional. “O Salão de Empreendedorismo surgiu da concepção de que é preciso incentivar não só a geração de empregos formais, mas também o empreendedorismo. A articulação de uma rede interinstitucional com ações estratégicas para desenvolver e acompanhar negócios é fundamental nesse processo”, ressaltou.

Quatro empreendedores baianos – Rogério Salume (Wine), Mônica Burgos (Avatim), Leilane Benevides (Benevides Chocolates Finos) e Maria Helena Guimarães (Associação Só Cacau) – compartilharam suas trajetórias de sucesso em uma dos painéis do evento. A área de Tecnologia da Informação também foi tema de uma mesa de diálogo, com a participação de jovens empreendedores. O evento promoveu, ainda, cadastro de trabalhadores, emissão de RG e de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e oficina de orientação para o trabalho.

Com o objetivo de impulsionar as diversas modalidades de empreendedorismo, o encontro apresentou, também, uma série de serviços, entre os quais o CrediBahia, os Centros Públicos de Economia Solidária (CESOL), o Qualifica Bahia, o Contrate.BA e a Rede SineBahia.

O Salão de Empreendedorismo contou com a parceria da Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (AMURC); do Banco do Nordeste; da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL-BA); do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) e da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia).

adblock ativo