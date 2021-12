Empresário suspeito de estupros é procurado pela polícia

Uma operação investiga um empresário da região de Ubatã, sul da Bahia, por crimes de estupro de vulnerável. Com mandado de prisão em aberto, o homem é procurado pelos policiais.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos por equipes da Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MPBA), no município, nesta terça-feira, 30.

Na casa do suspeito foram apreendidos dois revólveres calibres 38, uma espingarda calibre 12, uma pistola, munições, aparelhos eletrônicos e produtos eróticos. Equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin), da Polícia Civil, e do Gaeco investigam o caso desde novembro de 2020.

Conforme apurado, o homem se aproveitava da posição social para explorar sexualmente garotas de famílias em situação de vulnerabilidade social. Ele fazia promessas, oferecendo dinheiro, presentes, imóveis e emprego para as vítimas. Ainda de acordo com as investigações, o empresário cometeu os abusos durante dois anos, quando as garotas tinham 13 e 15 anos. O homem ameaçava matar as vítimas e o pai delas, caso fizessem algum tipo de denúncia.

As ações continuam, com o objetivo de colher mais provas e denúncias de outras possíveis vítimas. Para denúncias, as pessoas podem ligar para o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, no (71) 3235-0000, para quem estiver em Salvador, e 181, para quem estiver no interior do estado.

