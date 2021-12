Empresário é encontrado morto em fazenda na zona rural de Ilhéus

O empresário de 33 anos, Igor Souza de Carvalho, foi encontrado morto no início da tarde desta terça-feira, 5, na fazenda Três Irmãs, localizada no distrito de Castelo Novo, zona rural de Ilhéus (distante a 446 km de Salvador), no sul da Bahia. Ele estava desaparecido desde domingo, 3.

De acordo com a polícia, a vítima teria ido passar as festividades de fim de ano junto com a namorada na fazenda da mãe dela, quando teria desaparecido. O corpo de Igor foi localizado com marca de tiros em seu corpo, mas não foi detalhado se a fazenda onde ele foi encontrado era a mesma de sua sogra.

Igor Souza era residente do bairro Conceição, na cidade de Itabuna e trabalhava na parte comercial, onde era dono de uma casa de eventos no município.

Ainda não há informações sobre a autoria dos disparos e nem o que poderia ter motivado o homicídio. Segundo a Polícia Civil, testemunhas ainda estão sendo ouvidas para que seja possível ter mais informações sobre o ocorrido.

O corpo do empresário foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, onde a família fez o reconhecimento.

adblock ativo