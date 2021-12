Empresário critica omissão de órgãos de Turismo de Ilhéus em relação aos transatlânticos

O empresário ilheense Guido Paternostro criticou a omissão de órgãos e entidades ligados ao Turismo de Ilhéus em relação a perda de paradas de navios transatlânticos na cidade. Segundo ele, diversas operadoras desistiram de inserir Ilhéus no roteiro turístico. “Todos os tripulantes dos transatlânticos respondem opinários sobre os lugares das paradas e as empresas analisam criteriosamente”, pontuou.

Paternostro calculou que cerca de R$ 1 milhão é deixado na cidade a cada parada de navio, considerando que cerca de três mil passageiros descem do navio, visitam os locais e compram. No segmento há quase 30 anos, ele citou a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Bahia (ABIH-BA), a Convention Bureau e a Associação de Turismo de Ilhéus (ATIL) como entidades do setor que ainda não se manifestaram sobre o assunto de grande impacto na economia local. (Com informações de O Tabuleiro).

