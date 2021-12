Empresária de Itacaré conquista prêmio nacional

A empreendedora Maria Aparecida Damacena conquista o Troféu Ouro da etapa nacional da 13ª edição do Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios, na categoria Pequenos Negócios. A vencedora, que mantém um negócio hoteleiro no município de Itacaré, afirma que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) foi fundamental para que alcançasse o reconhecimento nacional. “Quando iniciei o negócio, há 15 anos, já tinha uma forte parceria com o SEBRAE através de treinamentos, capacitações, viagens, workshops e feiras de turismo, entre outras ações. A instituição sempre nos apoiou e foi um grande colaborador para chegar onde cheguei”.

Maria Aparecida conta que saiu da sua cidade, Teixeira de Freitas, para empreender em Itacaré. Logo, iniciou a construção da Pousada Pedra Torta e foi divulgar o empreendimento em todo o país, em busca de parcerias. Em menos de um ano, ela conta que teve que ampliar o seu estabelecimento de 14 para 32 apartamentos, visando atender a demanda de investidores. Hoje, ela possui mais duas pousadas e um restaurante na cidade.

A gerente regional do SEBRAE em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, destaca que as ações da instituição, alinhadas ao perfil de empreendedores, têm contribuído para o desenvolvimento da região. “É uma demonstração de que investir em conhecimento vale muito a pena e todo o conteúdo trabalhado pela instituição tem surtido resultado. Além disso, o espírito empreendedor tem garantido um resultado importante para o sucesso de Maria Aparecida”.

Mulher de negócios

Com a finalidade de estimular e fortalecer o empreendedorismo feminino, o Prêmio SEBRAE Mulher de Negóciosa reconhece, desde 2004, histórias de sucesso de empresárias brasileiras. A ideia da premiação é dar mais visibilidade e novas oportunidades para as participantes, sensibilizando outras mulheres a compartilhar experiências. Este ano, a premiação contou com mais de 3,5 mil inscrições em todo o país nas categorias Microempreendedora Individual, Produtora Rural e Pequenos Negócios.

