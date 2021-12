Empresa norte-americana deve investir U$ 60 milhões em maricultura na Bahia

Um memorando de entendimentos com a Forever Oceans foi assinado pelo governador Rui Costa, nesta quarta-feira (8), em Washington, para a instalação de um empreendimento de maricultura (cultivo de organismos marinhos) na Bahia. A empresa norte-americana pretende investir U$ 60 milhões na criação de peixes na costa de Ilhéus. A produção está estimada para começar dois anos após o licenciamento ambiental e a previsão é que sejam gerados 100 empregos diretos e 400 empregos indiretos.

“Assinamos este memorando com o grupo americano visando um importante investimento em alto-mar, com tecnologia nova e perspectiva de resultados importantes. Além disso, propomos uma integração da empresa com a Bahia Pesca. Fizemos uma apresentação da nossa estrutura e vamos aguardar a resposta”, disse o governador.

O superintendente de Atração de Investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), Paulo Guimarães, que acompanha Rui Costa na viagem, ressaltou que a assinatura representa um novo estágio do desenvolvimento da Bahia, com a consolidação de uma cadeia produtiva de produção de peixes em grande escala. “Hoje, o Estado é um grande importador de peixe. Com projetos como este, à medida que a cadeia for sendo desenvolvida, podemos pensar que, no futuro, seremos autossuficientes na produção de peixe, que é uma proteína de grande qualidade para a população”.

Paulo Guimarães explicou, ainda, sobre a proposta de parceria com a Bahia Pesca. “O governador Rui Costa propôs uma parceria entre a Forever Oceans e a Bahia Pesca, através da qual o Governo do Estado disponibiliza a estrutura e o conhecimento técnico e tecnológico do órgão sobre outras espécies que a eles ainda não tinham pensado em produzir, para que a empresa realize a incubação de matrizes e o desenvolvimento de alevinos para levar para a produção dos peixes em alto mar”.

A parceria foi comentada também pelo membro do Conselho da Forever Oceans, Memphis Holland. “Estamos bem impressionados com a Bahia Pesca, com o compromisso do governo com o meio ambiente e com a estrutura do Estado. Estamos felizes por fazer parte desse processo”.

adblock ativo