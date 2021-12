Empório Litoral Sul será inaugurado em Itabuna

O Empório Litoral Sul do Centro Público de Economia Solidária (CESOL), em Itabuna, será inaugurado nesta quinta-feira (5), às 17h. O espaço, localizado na Praça Laurindo Conceição, reúne a produção de cerca de 130 associações e cooperativas de 26 municípios da região. No local, onde também funcionará a sede do CESOL Litoral Sul, serão comercializados produtos da Agricultura Familiar, com foco na produção orgânica.

Chocolates, cerveja, geleia de cacau, farinha, frutas cristalizadas, mel, própolis e mariscos, além de artesanato, roupas e vassouras feitas com garrafas pet recicladas, são alguns dos produtos que serão vendidos Empório Litoral Sul, que funcionará de segunda a sábado, das 8h30 às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (SETRE), Davidson Magalhães, falou sobre a importância do novo equipamento: “É mais uma frente de comercialização voltada para a expansão do trabalho associado, com desenvolvimento sustentável, respeito à vida e em busca de mais justiça e inserção social”, pontuou, destacando que o Governo do Estado incrementa, por meio da SETRE, os CESOLS desde 2013 e, desde então, já atendeu a 2.270 empreendimentos e mais de dez mil famílias foram contempladas.

De acordo com o coordenador regional do CESOL Litoral Sul, Thiago Fernandes, reforçou a política de investimento do Governo da Bahia na economia solidária. “O novo espaço será um grande vetor de escoamento da produção, valorizando tanto o produtor quanto o consumidor que acredita no comércio justo e na sustentabilidade”.

Sobre o CESOL – Os Centros Públicos de Economia Solidária (Cesols), ligados à Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (Setre) do Governo da Bahia, são espaços multifuncionais públicos, de caráter comunitário, que se destinam a articular oportunidades de geração, fortalecimento e promoção do trabalho coletivo baseado na economia solidária. O CESOL Litoral Sul beneficia cerca de 2 mil famílias de 26 municípios.

adblock ativo