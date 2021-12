Embasa desmonta 36 'gatos' de água em Eunápolis

Equipes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) identificaram e desmontaram 36 ligações clandestinas, no abastecimento de água em diversos bairros de Eunápolis. Conforme o órgão, a manipulação das tubulações para a realização dos chamados 'gatos' de água é uma das principais causas de vazamento e pode, ainda, gerar contaminação na rede distribuidora.

Segundo informações da Embasa divulgadas nesta sexta-feira, 19, as ações ocorreram na última segunda, 15. A situação será acompanhada semanalmente com a equipe do cadastro e um fiscal de campo. Para a realizar a operação, a Embasa utilizou ferramentas de geoprocessamento, banco de dados comerciais e operacionais, além do monitoramento diário dos volumes disponibilizados.

O órgão ressalta que é crime intervir no hidrômetro e na rede da Embasa com o intuito de furtar água, estando a pessoa sujeita ao cumprimento das penalidades previstas na legislação vigente. A população pode denunciar sigilosamente as situações de fraude pelo 0800 0555 195.

