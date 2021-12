Em protesto contra medida que proíbe shows com mais de 200 pessoas, músicos do sul da BA fecham a BR-367

Os dois sentidos da BR-367 foram interditados na manhã desta quinta-feira, 7, por um grupo de músicos da cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia . A categoria protesta contra a prorrogação do decreto estadual que proíbe shows com público acima de 200 pessoas, como medida preventiva do coronavírus.

De acordo com o G1, com cartazes na mão, os manifestantes pediram para voltarem ao trabalho. Eles queimaram pneus e impediram a passagem dos motoristas. O protesto durou cerca de uma hora e gerou um congestionamento de cerca de 2 km de extensão.

Por meio de nota, a Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom-BA), informou que o apoio aos profissionais da cultura foi assegurado pela Lei Aldir Blanc, com um auxílio aprovado pelo governo federal, determinando o pagamento de cinco parcelas de R$ 600.

Até as 12h21 desta quinta-feira, a cidade de Porto Seguro registrava 4.504 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, conforme informações divulgadas pela Central Integrada de Comando e Controle da Saúde do estado.

