Em nova flexibilização, Porto Seguro libera eventos e ambulantes do turismo

Mais flexibilizações foram anunciadas no município de Porto Seguro, no sul do estado. De acordo com o decreto municipal publicado nesta quarta-feira, 30, no Diário Oficial do município, ambulantes que atuam no turismo passam a ter a atividade liberada, eventos sociais e meios de transporte aquático também foram autorizados.

Ambulantes que atuam em outro tipo de comércio devem aguardar a próxima fase de retomada para voltar ao trabalho. A gestão municipal liberou ainda eventos sociais como casamentos e festas comemorativas para até 100 pessoas, e parques aquáticos até 40%.

Também foi autorizado o funcionamento de meios de transporte e passeios aquáticos, através de balsas, escunas, chalanas, além de atividades de mergulho. As balsas devem ter no máximo de 70% ocupação.

Já as escunas e chalanas, de 60%; canoas e pequenas lanchas, de 50%. Para embarcações de mergulho autônomo, a tolerância é de 40% da capacidade.

