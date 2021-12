Em Itacaré, policiais militares fazem homenagem ao colega morto

Um ato em homenagem ao soldado Wesley Soares, morto nesse final de semana, em Salvador, foi realizado por cerca de 60 policiais militares do 72° Batalhão da Polícia Militar de Itacaré, no Sul baiano, nesta segunda-feira (29). Em círculo, os colegas do soldado fizeram uma corrente e rezaram pelo PM.

Wesley Soares veio a óbito no final da noite de domingo (28), depois de ser levado ferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na capital baiana. Ele tinha ameaçado colegas e atirado neles, o que motivou o revide de policiais que tentavam negociar a rendição do soldado. A suspeita é que Wesley Soares tenha sofrido um surto psicótico.

Na coletiva de imprensa desta segunda, o comandantte-geral da PM-BA, Paulo Coutinho, afirmou que a fala do policial era desconexa, típica de quem estava com o psicológico abalado.

