Em Ilhéus, campanha de arrecadação troca alimentos por álcool gel

Durante a pandemia do novo coronavírus, iniciativas que buscam cuidar da população mais carente têm chamado a atenção. E atitudes como essas ganharam um reforço na cidade de Ilhéus, neste mês de julho. Para incentivar que as pessoas ajudem ao próximo, sem descuidarem de si mesmas, uma rede de cosméticos está promovendo uma campanha social de arrecadação no município baiano de Ilheús: a cada dois quilos de alimentos não perecíveis, a marca presenteia o doador com 01 álcool gel de mão.

Os donativos serão entregues ao abrigo São Vicente, que há 104 anos cuida de idosos em vulnerabilidade social na cidade. “Quem puder, basta levar sua doação a qualquer uma de nossas lojas, em toda a cidade, que vamos te presentear com o nosso álcool gel. Garantindo a proteção e estendendo a solidariedade aos que mais precisam, ajudamos nossa cidade a superar essa doença mais rápido”, conta Marcelo Oliveira, franqueado da marca na cidade.

De acordo com Flávio Soares, gestor do abrigo São Vicente, atualmente 62 idosos moram no local. Muitos foram abandonados pelas famílias e contam apenas com a solidariedade dos apoiadores do Abrigo para viverem com dignidade. A pandemia trouxe uma série de desafios para a instituição, que mesmo adotando medidas de proteção desde março, sofreu com o óbito de seis de seus tutelados pela doença.

Flávio conta, porém, que neste difícil período, testemunharam a solidariedade ganhar força. “A conta nunca fecha no final do mês, devido aos altos custos com pessoal, medicamentos e materiais, mas se não fosse o apoio da comunidade ilheense, estaríamos perdidos. Contar com iniciativas como esta do Boticário, que incentivam mais pessoas e empresas a ajudarem em períodos de necessidade como o que vivemos, é essencial para a manutenção do trabalho do abrigo São Vicente”, explica.

