Elba Ramalho é nome confirmado no 4° Festival de Forró de Itacaré

A cantora Elba Ramalho é uma das atrações confirmadas no 4° Festival de Forró de Itacaré, que acontece entre 9 e 11 de abril, durante o feriado da Semana Santa, na Praia da Coroinha. Com acesso gratuito, o evento contará com uma programação de shows, aulões de forró, comidas e bebidas típicas, além do Arrastão da Rural Elétrica e dos fins de tarde com forró na Cabana Corais.

Com a experiência musical em mais de 50 anos de carreira, Elba Ramalho levará no repertório grandes sucessos que marcaram a música brasileira, como "Frevo mulher", "Bate, coração", "Banho de cheiro", "De volta pro aconchego" e "Na base da chinela", entre outros.

Entre outras atrações já confirmadas, destacam-se Geraldo Azevedo e Targino Gondim. Ainda na lista, nomes como Quinteto Sanfônico do Brasil, Rennan Mendes, Marquinhos Café, Sebastian Silva, Gel Barbosa, Trio Baianado, Aran e os Baiunos, Trio Forró Mais Eu, Baião de Luzia, João Sereno, Nilton Freitas, Reginaldo Natureza, Marcos Abaga, DJ Xuxa, Terno e Chinela, Forró Souns, Donaliel, Vitor Maria, Verlando Flor Serena estarão animando o festival.

A realização do evento é da Prefeitura de Itacaré, da Produtora Toca Pra Nós Dois e do Governo da Bahia, com o apoio da Bahiatursa e da Secretaria de Turismo.

