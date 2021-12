Economia da região cacaueira será impulsionada pelo turismo

O Fórum Cacau Bahia 2035, realizado nesta terça-feira (21), no Hotel DeVille, em Salvador, debateu temas como cadeia produtiva da cultura cacaueira, produção do chocolate e turismo baiano. Realizado pelo Governo do Estado, o evento teve como objetivo a elaboração de um plano de desenvolvimento do setor cacaueiro para os próximos anos. O potencial da região foi destacado pelo secretário do Turismo, José Alves. “Estamos empenhados no processo de valorização do cacau e do chocolate como produtos turísticos da Bahia, contribuindo para a diversificação da atividade econômica da região Sul do Estado”.

A produção cacaueira abrange 26 municípios, com destaque para a Estrada do Chocolate, localizada entre Ilhéus e Uruçuca. Na região, é possível acompanhar desde o plantio, a colheita do cacau e o processo de secagem das amêndoas nas fazendas até a produção do chocolate. Representando o governador Rui Costa, o vice-governador e secretário do Planejamento, João Leão, anunciou um novo investimento privado captado pelo governo para a região. Trata-se de um hotel da rede Vila Galé, que deve ser construindo no litoral, entre Ilhéus e Una, com pelo menos 500 apartamentos. “Terra de Jorge Amado, Ilhéus está pronta para receber bem os seus turistas”, afirmou o gestor.

