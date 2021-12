Duplicação da BR-415 vai beneficiar mais de 500 mil baianos

Importante rota para a economia da região Sul do Estado, a BR-415 será duplicada e trará mais conforto e segurança para os mais de 500 mil baianos que circulam pela rodovia, incluindo a população dos municípios de Una, Canavieiras, Buerarema, Itacaré e Uruçuca. O contrato de duplicação dos cerca de 18 quilômetros que separam as cidades de Ilhéus e Itabuna foi assinado na manhã desta segunda-feira (9) pelo governador Rui Costa.

“É um sonho que a região realiza, que é planejado há alguns anos e, hoje, a gente tem a oportunidade de assinar o contrato. Agora, a empresa tem um prazo para entregar o projeto e iniciar a obra. É garantia não só de uma estrada, mas integração urbana entre as duas cidades, de forma qualificada, com ciclovias, que possam simbolizar toda a beleza aqui da região Sul da Bahia na duplicação da estrada Ilhéus-Itabuna”, afirmou o governador.

A rodovia é um corredor de exportação, que integra o porto de Malhado, em Ilhéus, e de turismo, na Costa do Cacau e por onde circulam mais de 10 mil veículos diariamente. Serão investidos cerca de R$ 105 milhões para a execução do projeto já autorizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que vai duplicar a rodovia pela margem direita do Rio Cachoeira.

O prefeito de Ilhéus, Mario Alexandre, considera que a duplicação da BR-415 vai levar muitos benefícios para a região. “Nós estamos extremamente felizes de fazer com que a região se desenvolva. A duplicação dessa estrada é um sonho antigo que vai trazer geração de emprego e renda, acessibilidade e fortalecimento do turismo. Coisas importantes que vão chegar com esse momento histórico”.

Para o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, a concretização deste desejo antigo dos moradores da região demonstra o compromisso do governador Rui Costa com a gestão estadual. “Só agora nós temos um gestor na Bahia que tomou essa posição de tocar a obra que vai beneficiar tanto as duas cidades”.

INVESTIMENTOS - Na ocasião da assinatura do contrato de duplicação da rodovia, o governador destacou, ainda, a série de investimentos realizados na região Sul da Bahia pelo Governo do Estado. “Essa obra se soma à realização de sonhos de décadas, como o Hospital Regional da Costa do Cacau, que vamos inaugurar agora em novembro; temos a nova ponte Ilhéus-Pontal, que entregaremos no primeiro semestre do ano que vem; e a Barragem do Rio Colônia, que vai regularizar a vazão do rio e garantir o abastecimento de água da região. Temos muito orgulho e satisfação de realizar estas e outras obras com os municípios”, afirmou.

adblock ativo