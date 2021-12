Dupla suspeita de tráfico morre em confronto com a polícia em Ubatã

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram, na manhã desta quarta-feira, 30, após trocarem tiros com a polícia, no bairro Relíquia, na cidade de Ubatã.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), chegando no local, os policiais foram recebidos a tiros pela dupla. Os dois foram atingidos e encaminhados para o Hospital Municipal de Ubatã, mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles foram encontrados uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 12, 70 buchas e um tablete de maconha, 39 pinos de cocaína, duas balanças, oito cartuchos, um carregador e a quantia de R$ 165.

