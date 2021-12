Dupla suspeita de tráfico morre após confronto com a PM em Ubatã

Dois homens, identificados apenas como Thiago e Warlley, morreram na manhã desta quinta-feira, 24, após confronto com a Polícia Militar (PM-BA) no município de Ubatã (distante a 367 km de Salvador), no sul do Estado.

De acordo com o Blog do Marcelo, as equipes teriam recebido a denúncia de suspeitos de integrar uma facção criminosa na Rua da Comissão. Ao chegarem no local indicado, os agentes teriam sido recebidos a tiros pela dupla. No revide, os dois teriam sido baleados e encaminhados para o Hospital Cesar Monteiro Pirajá, mas não resistiram.

Na operação, foram apreendidos uma Pistola Taurus 380, um revólver calibre 38, oito petecas de crack, uma pedra de crack pesando cerca de 190 gramas, R$ 1.800,00 em espécie e duas balanças de precisão.

Segundo a PM, a dupla era suspeita de traficar drogas na região, além de amedrontar alguns moradores das localidades da Comissão, Praça do Trabalhador e Júlio Aderne.

