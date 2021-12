Duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas em acidente em Mucuri

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um acidente, na noite desta segunda-feira, 28, na entrada da cidade de Mucuri, a 785 km de Salvador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), agentes do 18°GBM / Teixeira de Freitas retiraram dois corpos, que estavam presos às ferragens do veículo.

Ainda conforme o órgão, outras duas vítimas foram retiradas com vida e levadas a unidades de saúde pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

