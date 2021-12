Duas pessoas morrem durante confronto com a PM em Porto Seguro

Um homem e uma mulher morreram na tarde de quarta-feira, 10, por volta das 15h, em Pindorama, zona rural de Porto Seguro, após uma operação policial no local. Os dois mortos são suspeitos de integrar um grupo procurado por assaltos em Eunápolis, Itabela e no distrito de Vera Cruz.

De acordo com informações do Radar64, os demais membros do grupo conseguiram fugir. Na ação, os policiais apreenderam duas submetralhadoras calibe 9mm, um revólver 22, drogas e uma picape Strada, que teria sido roubada um dia antes no Projeto Maravilha, comunidade rural de Eunápolis.

Segundo os policiais, assim que se aproximaram do local foram recebidos a tiros e contra-atacaram, dando início a um tiroteio. Os corpos estão no Departamento de Polícia Técnica, em Porto Seguro, ainda sem identificação.

