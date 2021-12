Duas pessoas em situação de rua são assassinadas a facadas em Porto Seguro

Duas pessoas em situação de rua foram assassinadas a facadas, na madrugada desta terça-feira, 6, por volta das 2h30, no bairro Campinho, em Porto Seguro. De acordo com informações do Radar64, José Carlos da Silva Santos, 54 anos, e Genilson de Jesus Oliveira, 33, foram atingidos por facadas na região do tórax.

Segundo o veículo, os dois chegavam à Praça São Sebastião, no centro, quando foram atingidos pelas facadas. Eles morreram na hora. As informações preliminares apontam que a motivação do crime teria sido uma briga entre o assassino e as vítimas por compra de drogas.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado.

