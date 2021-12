Dono de bar é preso com arma e munições no Sul da Bahia

O proprietário de um bar na Rua Getúlio Vargas, em Ipiaú, no Sul da Bahia, foi preso no estabelecimento com uma pistola calibre 22, sete munições, três celulares e uma quantia em dinheiro, nesta terça-feira, 30, por investigadores da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié).

Segundo os policiais, há suspeita de que o bar também era utilizado como ponto de drogas. A prisão aconteceu durante fiscalização das restrições de circulação noturna, estabelecidas pelo decreto estadual, para evitar a propagação de Covid-19. Como o bar não é considerado um serviço essencial, ele estava desrespeitando a lei.

O homem está à disposição da Justiça e deve passar pela audiência de custódia. Enquanto que, o material apreendido já seguiu para a perícia.

adblock ativo