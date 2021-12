Dois homens são presos por suspeita de assaltos em Porto Seguro

Dois homens, de 20 e 28 anos, foram presos na sexta-feira, 25, por suspeita de praticarem cinco assaltos na cidade de Porto Seguro (distante a 707 km de Salvador), na região sul do estado. A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Eunápolis.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla estava numa residência no bairro Moisés, onde foram localizados diversos aparelhos celulares com restrição de roubo, um notebook, um televisor, um relógio e duas pistolas. Eles ainda indicaram onde estaria uma motocicleta, apreendida no bairro do Pequi.

Em depoimento à polícia, os suspeitos confessaram que iam a Porto Seguro uma vez por semana, com o intuito de praticar os crimes. A dupla foi autuada em flagrante por roubo e posse irregular de arma de fogo.

Os dois indivíduos estão à disposição da Vara Criminal.

