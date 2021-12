O II Desafio Yacht Salvador - Morro de São Paulo acontece neste sábado (3), com a participação de cerca de 200 atletas da Bahia e de mais dez Estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará. Com apoio da Secretaria do Turismo do Estado (SETUR), a maior competição nacional de canoa havaiana em longa distância e sem revezamento tem largada marcada para às 7h, quando os competidores começam a travessia da Baía de Todos-os-Santo, a partir do Yacht Clube. Depois, o trajeto seguirá por mar aberto até Morro de São Paulo, no arquipélago de Tinharé, na Costa do Dendê.

O percurso de 60 km deverá ser realizado em seis horas e meia. A recepção dos participantes será na Terceira Praia e a solenidade de premiação está prevista para 17h30, seguida pelo show da banda Diamba. Conforme a coordenação do II Desafio Yacht, atletas, familiares, amigos e equipes técnicas poderão permanecer em Morro de São Paulo durante pelo menos três dias para desfrutar os atrativos da ilha.

