Decreto que permitia abertura do comércio em Valença é suspenso

O funcionamento de atividades comerciais não essenciais em Valença não será mais possível. O decreto que permitia a abertura do comércio local foi suspenso após a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) conseguir, através de uma ação civil pública, que o Decreto Municipal nº 3.582, publicado pela prefeitura, fosse suspenso. Por meio deste, o município garantia que fosse flexibilizado o funcionamento de quase todos os serviços enquadrados como atividades não essenciais.

A decisão da DPE-BA determina que o município se "abstenha de adotar qualquer medida ou decreto que autorize o funcionamento de atividades não essenciais (Decreto Estadual nº 19.586/2020), enquanto durar o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIN), decorrente da pandemia do novo Coronavírus, sem a prévia apresentação de justificativa técnica fundamentada, alicerçada em evidências científicas e em análises sobre informações estratégicas em saúde no município, em especial aquelas decorrentes de testagem ampla e projeções baseadas em estudos de cenário epidemiológico, relacionando-os com a capacidade do sistema de saúde local (equipamentos e pessoal em quantitativo suficiente para atender a demanda".

O juiz Leonardo Rulian Custório, titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Valença, determinou, ainda, a juntada, no prazo de cinco dias, de estudos técnicos requeridos pela Defensória Pública atualizados, "além de, propostas para o gerenciamento da crise, já que é necessário que se mantenha a preservação da saúde populacional local, em conjunto com o equilíbrio econômico sustentável". O magistrado concluiu: "Em um sentido de combate a crise pandêmica, recomenda-se ao requerido que adote ou, sendo o caso, intensifique, fiscalização intensiva para promover a organização junto às agências bancárias, por meio das medidas cabíveis e competentes, de maneira a evitar as multidões nas ruas, em especial, no mesmo centro urbano, sendo o caso, por meio da própria Guarda Municipal".

O Ministério Público do Estado (MP-BA) já havia recomendado à Prefeitura de Valença o fechamento do comércio não essencial como maneira de prevenir a proliferação do novo Coronavírus,no município, que já registrou 709 casos de Covid-19, com 22 óbitos quinta-feira (2).

adblock ativo