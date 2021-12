Decreto proíbe entrada de não moradores como forma de conter Covid-19 em Canavieiras

A entrada de ônibus e carros de turistas que não tenham comprovantes de permanência em Canavieiras, no sul da Bahia, para o período de fim de ano, está proibida na cidade. De acordo com a prefeitura do município, a medida é baseada no aumento de casos e tem o objetivo de conter a propagação da pandemia do novo coronavírus.

Com isso, só poderão entrar na cidade os turistas que tiverem comprovantes de reservas em hotel, pousada ou casa alugada. As vans, ônibus e carros de passeio com turistas que vão passar o dia nas praias não terão acesso permitido.

