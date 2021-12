Curumins da etnia Pataxó são presenteados no Dia das Crianças

Cerca de mil curumins da etnia Pataxó de nove aldeias de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, tiveram um Dia das Crianças especial. Na quinta (12), eles receberam presentes doados pelos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR) e de outras secretarias estaduais, bem como de amigos das comunidades indígenas. A entrega aconteceu na Aldeia Coroa Vermelha, com as presenças do secretário da SDR, Jerônimo Rodrigues, de caciques e do assistente territorial da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR), Mauro Lúcio Xavier.

A ação beneficiou crianças das comunidades indígenas Coroa Vermelha, Agricultura, Juerana, Arueira, Nova Coroa, Araticum, Parque indígena e Mata Medonha e da Escola Indígena Coroa Vermelha Pataxó. Na programação, apresentação do Grupo Cultural Txg'rú Mirawê, da Associação de Mulheres Indígenas, com o apoio do Cacique Aruan Pataxó, e representante da Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul (FINPATE),

Durante a cerimônia, o secretário Jerônimo Rodrigues entregou uma carta com mensagem do governador Rui Costa para todos os curumins, que foi lida pelo cacique Aruan Pataxó. “Esse encontro não representa só a entrega de um presente para as crianças indígenas, mas revela a importância de trabalhar pela garantia da cultura indígena, que já habitava aqui nessas terras, antes da chegada dos europeus”, destacou o secretário, ressaltando que essa visita serviu, também, para ouvir as demandas das comunidades e apresentar e discutir políticas de desenvolvimento e fortalecimento de cadeias produtivas, além de anunciar o lançamento de um futuro edital do Bahia Produtiva, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR), específico para povos indígenas.

A presidente da Associação de Mulheres Indígenas, Kandara Pataxó, agradeceu o apoio dos servidores da SDR e dos amigos que contribuíram para a realização da ação: "Nós acolhemos e abraçamos a todos que demonstraram o seu amor pelas comunidades indígenas, muito além das nossas expectativas e nossos sonhos de atender mais de mil crianças indígenas. Isso para nós é uma realização. Um brinquedo pode parecer algo tão simples, mas ver o sorriso de uma criança não tem preço. As crianças são nosso futuro e esperança de um país melhor, além de ser exemplo de pureza, inocência e, sobretudo, de verdade".

adblock ativo