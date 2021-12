Curso técnico em Agroecologia em regime de alternância é iniciado em Prado

As aulas do curso técnico em Agroecologia no anexo do Centro Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul (CETEP), localizado em Prado, no Sul da Bahia já estão a todo vapor. A turma composta por 35 estudantes participará de aulas teóricas e práticas em regime de alternância, onde os estudantes ficam 15 dias imersos nas atividades teóricas do curso e 15 dias de práticas nas suas comunidades de origem. Os beneficiados terão orientação qualificada de professores e acompanhamento de monitores.

O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica, Durval Libânio Mello, ressalta a importância do curso. “Ele possui um modelo mais adequado à população do meio rural, que permite que os alunos tenham uma maior integração e vivenciem mais o processo escolar utilizando-se da educação em tempo integral. Todas as atividades e ações desenvolvidas fazem parte dos aspectos pedagógicos como a disciplina, trabalho em conjunto e relação interpessoal. Além disso, o curso incorpora as disciplinas do Novo Ensino Médio, a exemplo de Projeto de Vida e Mundo do Trabalho”, explica.

O diretor do CETEP, Petrônio Bonfim, destaca que "o curso vai promover o início da educação agroecológica e promover a educação de pequenos proprietários da Agricultura Familiar e de assentamentos do Movimento Sem Terra (MST). Desta forma, o Estado, garante a educação no Território do Extremo Sul através de acordo com a vocação territorial".

O curso também está sendo ofertado em outras regiões do estado. Em Arataca, o curso funciona no Centro Estadual de Educação Profissional da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos (CEEP); em Wagner, as aulas são realizadas no CETEP da Chapada Diamantina; e, em Ipiaú, no CETEP do Médio Rio das Contas.

