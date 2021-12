Curso de qualificação para o turismo é promovido em no Morro de São Paulo

A partir desta quinta-feira (1º), um curso de qualificação será promovido em Morro de São Paulo pela equipe técnica da Secretaria do Turismo da Bahia a fim de promover a inovação de produtos e serviços, proporcionando, também, a melhoria da qualidade no atendimento turístico.

A programação acontece na Fortaleza do Morro, instalações que foram reinauguradas no último dia 20, após terem sido restauradas. A especialista Carine Campos apresentará ‘Noções Conceituais no Turismo’ para profissionais que atuam no atendimento aos visitantes. Para abordar questões relativas a ‘Qualidade no Atendimento Turístico’, a palestrante retoma as atividades na terça-feira (6).

Promovido em parceria com a Prefeitura de Cairu, o curso está previsto no programa ProqualiSetur-BA com objetivo de fortalecer a cadeia produtiva e elevar a satisfação dos visitantes, além de contribuir para aumentar a competitividade do destino.

