Costa do Descobrimento recebe a oitava edição da Brasil Ride

A principal ultramaratona de mountain bike (MTB) das Américas, a Brasil Ride, teve seu início no último domingo, 15, e segue até o próximo domingo, 22, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia. Ao todo, 1,5 mil ciclistas, de 22 países e 24 Estados brasileiros participam da prova. A oitava edição da Brasil Ride terá sete etapas e os ciclistas irão pedalar 558,2 quilômetros, entre mar e montanhas. Com início e fim no Arraial d'Ajuda, a corrida passará, ainda, por Eunápolis, Itabela e Guaratinga.

Esta é a segunda vez que a competição Brasil Ride é realizada na Costa do Descobrimento. Nas edições anteriores, as provas aconteceram na Chapada Diamantina, entre os municípios de Mucugê e Rio de Contas. "É com muito prazer que receberemos pelo oitavo ano seguido os melhores ciclistas de mountain bike do mundo aqui na Bahia. Após seis anos na Chapada Diamantina, a Brasil Ride volta pela segunda vez consecutiva à região da Costa do Descobrimento. A única certeza é que teremos sete dias de emocionantes disputas, onde serão conhecidos os campeões da edição de 2017 deste que é o principal evento de ultramaratona MTB das Américas", destaca Mario Roma, fundador da Brasil Ride.

Disputada sempre em equipes - duplas ou trios -, a prova terá as categorias feminino, mista, open, master (acima de 40 anos), grand master (acima de 50 anos), nelore (acima de 90 kg) e corporativa (três integrantes). Além das sete categorias, há também duas jersey especiais: a american man e a american ladies.

A Brasil Ride integra o calendário da Union Cycliste Internacionale (UCI) e tem a parceria do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, autarquia vinculada à Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE).

MARATONA DOS DESCOBRIMENTOS - Realizada sempre no sétimo e último dia da Brasil Ride, a Maratona dos Descobrimentos será um evento à parte na principal ultramaratona de MTB das Américas. Na disputa realizada no formato de cross country marathon (XCM), Arraial d'Ajuda se transformará em um verdadeiro mar de bicicletas. Desde a largada da decisão, às 9h do sábado, 21, até o fim da tarde, o entorno do Uiki Parracho estará tomado por ciclistas de todo o país e de diferentes partes do mundo.

Na Maratona dos Descobrimentos os ciclistas pedalarão entre Arraial d'Ajuda e Trancoso, com 20% do traçado alterado em relação ao ano passado. O ponto alto do dia será pedalar nas falésias da região com o mar azul de fundo, um cenário único em ultramaratonas de mountain bike.

