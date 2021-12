Costa do Cacau alavanca o turismo rural na Bahia

O turismo rural na Bahia encontra crescente potencial em dez das 13 zonas turísticas do Estado, entre as quais a Costa do Cacau, a Baía de Todos-os-Santos, a Chapada Diamantina e os Caminhos do Jiquiriçá. Nessas áreas, a Associação Baiana do Turismo Rural (ABATURR) contabiliza cerca de 80 fazendas aptas para atuar no seguimento. Atualmente, a região cacaueira, localizada em meio à Mata Atlântica, se destaca como um dos maiores investimentos do setor, através do qual o turista é incentivado a visitar as plantações de cacau e acompanhar os processos de colheita, seleção e secagem das amêndoas até que estejam prontas para a transformação em chocolate. O roteiro permite conhecer, sobretudo, a riqueza histórica e cultural do Sul da Bahia.

No renomado guia internacional de viagem Lonely Planet, edição 2018, a Bahia foi o único destino brasileiro citado na publicação, que aponta, entre outros atrativos, as “plantações ricas em cacau”. O secretário estadual de Turismo, José Alves, por sua vez, destaca a Estrada do Cacau como um dos mais novos produtos do turismo rural do Estado que começa a ganhar visibilidade nacional. “Trata-se da primeira estrada temática da Bahia, situada entre os municípios de Ilhéus e Uruçuca, na Rodovia BA-262, que reúne fazendas produtoras de cacau e fábricas de chocolate”, afirma o gestor. No roteiro da Estrada do Chocolate - resultado da parceria entre as Secretarias do Turismo e do Planejamento com a Costa do Cacau Convention Bureau e a Prefeitura de Ilhéus -, cenários lembram a obra do escritor Jorge Amado.

Nas visitas às fazendas da Costa do Cacau, o turista vai conhecer as plantações que contam um pouco da história de um Brasil agrário. Outros atrativos são as fábricas do Parque Moageiro de Cacau; as fazendas e fábricas de chocolate gourmet; as fazendas de cacau com acervo histórico e arquitetônico dos tempos áureos da produção, além de Rio do Braço e da Biofábrica do Cacau, a vila histórica de Rio de Engenho, as trilhas da Mata da Esperança e o observatório do maior jequitibá do país, com 48 metros de altura e 4,3 metros de diâmetro, situado em Camacã, na zona do cacau.

Costumes e tradições

Com a proposta de valorizar a cultura regional, o turismo rural apresenta aos visitantes os recursos naturais, a gastronomia local, os costumes e as tradições do campo, contribuindo para a geração de empregos e o fortalecimento da cadeia produtiva do seguimento, melhorando a qualidade de vida das comunidades que ali moram. Dentro desta perspectiva, a Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (SETUR) vem atuando em parceria com entidades e instituições que colaboram para formatar roteiros inovadores e realizar um trabalho de qualificação e conscientização desses empreendimentos rurais, conforme José Alves.

O secretário municipal de Turismo e Esportes de Ilhéus, Roberto Lobão, também acredita no segmento rural com uma perspectiva positiva de crescimento por conta, especialmente, da produção do chocolate na região. “Participamos, mais uma vez, do Salão de Chocolate de Paris, e o prefeito Mário Alexandre, inclusive, esteve lá e viu de perto a movimentação em torno do nosso chocolate. Além disso, temos o projeto da primeira estrada temática do Estado da Bahia, que é um programa elaborado pelo Governo do Estado, cujo termo de referência está em fase de conclusão”, declarou o gestor.

Rota dos engenhos

Na Chapada Diamantina, o turismo rural tem na Fazenda Pousada Vaccaro, em Rio de Contas, um dos principais atrativos. Trata-se de uma propriedade produtiva com fruticultura, criação de animais e produção artesanal da famosa cachaça premiada Serra das Almas. No local, o visitante pode conhecer o processo de produção da bebida e aproveitar diversas opções de lazer, como banho de rio, passeio a cavalo, tirolesa, parque infantil, salão de jogos e campo de futebol. Também dispõe de uma área de camping para até 50 pessoas e restaurante a quilo, com fogão a lenha. A fazenda trabalha com esquema de day use, no qual se paga uma taxa de uso do espaço, que inclui todas as atividades recreativas, almoço e passeio pelo alambique.

O modelo inspira outros produtores rurais de outras zonas turísticas. Tanto que a Secretaria de Turismo do Estado, de acordo com o secretário José Alves, está empenhada na formatação da Rota dos Engenhos, com o objetivo de mapear os atrativos turísticos associados à produção de cachaça. “A ideia é roteirizar propriedades localizadas na Chapada Diamantina, principal área produtora, como Lençóis, Abaíra, Rio de Contas, Livramento de Nossa Senhora e Paramirim”, explica o gestor.

Caminho da paz

Cercada por serras e vales, o Vale do Jiquiriçá é outra região que tem atraído os amantes do turismo rural. Amargosa, Jiquiriçá, Laje, Ubaíra, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e Varzedo são alguns dos municípios que compõem o lugar privilegiado por uma natureza exuberante, que se apresenta como uma alternativa para os praticantes de cavalgadas, trekking, canoagem e pesca. Destaque para o Caminho da Paz, uma caminhada de 165 km de extensão, iniciando em Amargosa, com chegada no Projeto Semente – um Ponto de Luz, nas montanhas do Vale do Jiquiriçá, em Ubaíra. Nos hotéis fazendas, os entretenimentos oferecidos passam por passeio a cavalo, de charrete ou de barco, trilhas ecológicas, pesque pague, ciclovias, mini zoo, pedalinho, entre outros. Na zona rural, as casas de fazenda contam a história do período de forte desenvolvimento na agricultura local, principalmente a partir do século XIX com a chegada da estrada de ferro.

Incremento do turismo rural

A implantação de portais de acesso e edificação do posto de informação na Estrada do Cacau, o mapeamento dos atrativos e cadastramento dos estabelecimentos que desejam fazer parte do roteiro turístico da zona cacaueira e a implantação da sinalização turística da Estrada do Chocolate são algumas ações que o Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo (SETUR), para incrementar o turismo rural na Bahia. Segundo o secretário José Alves, a SETUR fará o levantamento das fazendas que reúnem condições para funcionar como meios de hospedagem, proporcionando ao visitante a vivência do ambiente rural. “Os passos posteriores serão a oferta de qualificação profissional voltada para oferta de serviços turísticos de excelência e promoção em mercados emissores”, enfatiza.

A presidente da Associação Baiana do Turismo Rural (ABATURR), Maria Joaquina Moura Pinto, conhecida pelo apelido Marita, ressalta que existe um expressivo número de empreendimentos na área rural em condições de operacionalidade, porém ainda estão ociosos em sua maioria. “Para aumentar o índice de ocupação desses empreendimentos é necessário se buscar meios de incrementar mais o turismo rural na Bahia, como por exemplo promover o aumento da renda das propriedades agropastoris, agregando valores aos produtos e serviços rurais regionais, com sustentabilidade e autenticidade”.

Também com o objetivo de promover o desenvolvimento do setor no Estado, a entidade pretende intensificar a divulgação dos empreendimentos e produtos em todo o país e no exterior. Além disso, a ABATURR pretende, conforme Marita, contribuir para a criação de parcerias, bem como difundir a comercialização desses equipamentos junto a órgãos de publicidade e de comercialização (agências de viagem e operadoras de turismo).

“O turismo rural, hoje, está longe de ser um improviso ou ações sem planejamento. O seguimento imprime profissionalismo. Mas não podemos negar que a qualidade do setor dependerá do progressivo desenvolvimento de pesquisas e da interação de diversas áreas do conhecimento com vistas às novas tecnologias e ao envolvimento da área acadêmica na realidade do mundo rural. Identificar as diferentes necessidades de qualificação para empreendimentos e profissionais é o primeiro passo para se garantir uma prestação de serviços de qualidade”, afirma a dirigente da ABATURR, destacando que “a capacitação profissional e o constante aperfeiçoamento para acompanhar novas tendências técnicas e tecnológicas são imprescindíveis para a sustentação e a competitividade dos empreendimentos na dinâmica do mercado turístico”.

De acordo com o novo mapa turístico brasileiro, divulgado no final do ano passado pelo Ministério do Turismo, a Bahia é constituída de 13 zonas turísticas: Baía de Todos-os-Santos, Vale do Jequiriçá, Caminhos do Sertão, Caminhos do Sudoeste, Caminhos do Oeste, Chapada Diamantina, Costa das Baleias, Costa do Cacau, Costa do Dendê, Costa do Descobrimento, Costa dos Coqueiros, Lagos e cânions do São Francisco e Vale do São Francisco.

Equipamentos ligados ao turismo rural da Bahia

ZONA 1 - Baía de Todos-os-Santos

1- Casarão Solar Paraíso (Santo Amaro)

2- Complexo Ecológico Pedra da Égua (Santo Amaro)

3- Fazenda Engenho Campina (Santo Amaro-Cachoeira)

4- Fazenda Engenho D'água (São Francisco do Conde)

5- Fazenda Guimarães (Amélia Rodrigues)

6- Fazenda São Benedito (São Gonçalo do Campo)

7- Fazenda Vale Verde (Candeias)

8- Hotel Fazenda Mirage (Amélia Rodrigues)

9- Hotel Fazenda Recanto (Jaguaripe)

10 - Hotel Fazenda Ecoville (Mata de São João)

11- Maison Tupi (Santo Amaro)

12- Meu Café da Manhã (Amélia Rodrigues)

13- Pousada Solar da Pedra (Santo Amaro)

14- Rota da Liberdade (Cachoeira)

15- Sítio de Lazer e Eventos Pousada Solar da Pedra (Santo Amaro)

16- Traripe Espaço Cultural e Ecológico (Santo Amaro)

17- Villa Rial (Cachoeira)

ZONA 2 - Vale do Jequiriçá

1- Café Club Hotel Fazenda (Brejões)

2- Colibri(km 02 - Estrada Amargosa-Mutuípe)

3- Fazenda Amoras (Conceição do Almeida)

4- Fazenda Santa Fé (Conceição do Almeida)

5- Fazenda Sanvestruz (Santo Antônio de Jesus)

6- Fazenda São Geraldo (Conceição do Almeida)

7- Fazenda Vargem Grande (Varzedo)

8- Hotel Fazenda Alto Alegre (Dom Macedo Costa)

9- Hotel Vale do Jiquiriça (Jiquiriçá)

10- Milton Souza (Dom Macedo Costa)

11- Orquibele (Conceição do Almeida)

12- Pousada Ecológica Projeto Semente (Ubaíra)

13- Pousada Pedra do Cavalo (Governador Mangabeira)

ZONA 3 – Caminhos do Sertão

1- Águas Claras Place Campo Club (São Gonçalo)

2- Assentamento Buri (Una)

3- Fazenda Natureza (Jeremoabo)

4- Fazenda São Bernardo (São Gonçalo dos Campos)

5- Fazenda Serra Branca (Jeremoabo)

6- Granja São Luiz (Conceição do Jacuípe)

7- Hotel Candeal (Conceição do Jacuípe)

8- Hotel Fazenda do Coronel (Coração de Maria)

9- Hotel Fazenda Resort Clube Equestre (São Gonçalo dos Campos)

10- Museu Gonzagão (Serrinha)

11- Restaurante da Roça (Santa Barbára)

ZONA 4 - Caminhos do Sudoeste

1- Fazenda Hotel Princesa Ester Ribeirão das Flôres (Iguaí)

2- Hotel Fazenda Balneario & Parque Floresta (Nova Canaã)

ZONA 5 - Chapada Diamantina

1- Fazenda Bandeirantes Cacho de Fora (Jacobina)

2- Fazenda Bonita (Bonito)

3- Fazenda Bonsucesso (Jacobina)

4- Fazenda Lagoa das Cores (Palmeiras)

5- Fazenda Patureba (Piatã)

6- Guaxo Hotel Fazenda (Lençóis)

7- Fazenda Moendas (Ituaçu)

8- Hotel Fazenda Flor do Cafe (Piatã)

9- Fazenda Terra Nova (Piatã)

10- Canteiro de Isis (Piatã)

11- Fazenda Tomboco (Piatã)

12- Fazenda Cachoeira (Piatã)

ZONA 6 - Costa das Baleias

1- Casa Encantada (Trancoso)

2- Fazenda Coqueiral da Guaratiba (Prado)

3- Fazenda Piero Binda (Prado-Alcobaça)

4- Fazenda Praia de Guratiba (Prado)

5- Rota do Sisal (Prado)

ZONA 7 - Costa do Cacau

1- Chocolate da Agricultura Familiar (Ibicaraí)

2- Fazenda Fortaleza (Itacaré)

3- Fazenda Irerê (Ilhéus)

4- Fazenda Olandy (Ilhéus)

5- Fazenda Pedra do Sabiá (Itacaré)

6- Fazenda Primavera (Rodovia Ilhéus/Itabuna)

7- Fazenda Provisão (Ilhéus-Itacaré)

8- Fazenda Rainha do Sul (Camacã)

9- Fazenda Renascer (Ilhéus)

10- Fazenda Santana (Itacaré)

11- Fazenda Santo Antônio (Uruçuca)

12- Fazenda Santo Antônio (Ilhéus-Uruçuca)

13- Fazenda São Tomé (Ilhéus-Itacaré)

14- Fazenda Vida (Canavieiras-Una)

15- Fazenda Yrerê (Ilhéus-Itabuna)

16- Hotel Fazenda Boa Esperança (Estrada da Tibina)

17- Quilombo Doiti (Itacaré)

ZONA 8 - Costa do Dendê

1- Catassol Tropicais

2- Paraíso das Águas (Ituberá)

3- Restaurante Pedro Sorriso (Nilo Peçanha)

ZONA 9 – Costa do Descobrimento

1- Fazenda Amendoeira (Santa Cruz Cabrália)

ZONA 10 – Costa dos Coqueiros

1- Fazenda Aldeia Adventure (Sauípe)

2- Fazenda Rancho Paraíso (Lauro de Freitas)

3- Hotel Fazenda Paraíso dos Coqueiros (BR-110 Km, 349)

4- Fazenda Ursa Maior (a 110 km de Salvador e a 14 km da Linha Verde)

5- Fazenda Chamego ( Araçás)

6- Fazenda Trilho dos Coqueiros Estrada do Coco (Abrantes-Camaçã)

7- Fazenda Sítio do Meio (Mata de São João)

8- Fazenda Rancho Kantagalo (Lauro de Freitas - Estrada do Coco)

9- Fazenda Rancho Paraíso (Abrantes)

