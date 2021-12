Corpo é encontrado em bueiro de sítio em Ipiaú

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 21, em um bueiro de esgoto, localizado em um sítio, na avenida Pensilvânia, em Ipiaú, no Sul da Bahia.

A vítima foi identificada como Valmir Martins Alves, de 52 anos, e seria morador de uma fazenda, localizada no distrito de Buri, na zona rural da cidade, segundo informações do Giro Ipiaú.

De acordo com relatos de populares, Alves foi visto com vida pela última vez na noite deste domingo, embriagado e tentado retornar para sua casa. A suspeita é que a vítima tenha caído no local. O caso será investigado pelo Instituto Médico Legal (IML).

adblock ativo