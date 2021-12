Corpo do prefeito Herzem Gusmão é velado em Vitória da Conquista

O corpo do prefeito Herzem Gusmão está sendo velado em Vitória da Conquista no início da noite deste sábado, 20, em cerimônia reservada a familiares e amigos, na Casa de Eventos Mediterrâneo.

O traslado, inicialmente previsto para ser feito de avião particular a partir das 10h, foi alterado depois de uma mudança na logística e passou para 14h. Com isso, a cerimônia ficou condicionada à chegada do corpo, que atrasou por causa do tempo fechado em São Paulo.

Antes de chegar à Casa de Eventos Mediterrâneo, por volta das 18h45, o caixão com o corpo do prefeito seguiu de carro pelas ruas de Vitória da Conquista para um velório aberto ao público.

Após a cerimônia, o corpo de Herzem será levado até o cemitério da Saudade, onde ocorrerá o sepultamento, em cortejo fúnebre pelas principais avenidas da cidade.

Herzem Gusmão, de 72 anos, morreu por complicações da Covid-19 na quinta-feira, 18, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado há quase três meses.

