Corpo do prefeito Herzem Gusmão chega a Vitória da Conquista neste sábado

O corpo do prefeito eleito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, de 72 anos, que morreu vítima da Covid-19, chega a Vitória da Conquista (distante a 509 km de Salvador), no sudoeste da Bahia, na manhã deste sábado, 20.

O político morreu na noite da quinta-feira, 18, por complicações causadas pelo novo coronavírus, após cerca de três meses internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

De acordo com a prefeitura do município baiano, o velório será será realizado na Casa de Eventos Mediterrâneo, no bairro Boa Vista. Em razão das medidas de restrição, o evento será fechado para um número limitado de familiares e amigos.

Após a cerimônia, o corpo de Herzem seguirá para o cemitério da Saudade, às 15h, em cortejo fúnebre que percorrerá avenidas Charles Lemos, no Boa Vista; Juracy Magalhães; Deputado Ulysses Guimarães e Integração. O sepultamento ocorre às 16h.

