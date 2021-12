Corpo do empresário Igor Carvalho é velado na manhã desta quarta (6)

O corpo do empresário Igor Carvalho, 33 anos, assassinado em Ilhéus, está sendo realizado na manhã desta quarta-feira (6), no Funeplan, na Rua Antônio Muniz, Pontalzinho, em Itabuna.

O crime, que aconteceu por volta das 11h30 da manhã de terça-feira (5), nas proximidades da Fazenda 3 Irmãs, no Castelo Novo, distrito de Ilhéus, está sendo investigado pela polícia civil em Ilhéus e a suspeita mais evidente é que foi passional.

De acordo com relato de testemunhas, o homicídio foi cometido por dois criminosos em um GM Onix. O enterro está previsto para as 14h desta quarta, no Cemitério Campo Santo, em Itabuna.

