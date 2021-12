Corpo de jovem desaparecido no Rio Itanhém é encontrado

O corpo do jovem que havia desaparecido no Rio Itanhém, em Teixeira de Freitas (a 808,7 km de Salvador), foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 28. Ele estava sumido desde a tarde de sábado, 26.

Segundo informações dos Corpo dos Bombeiros, o rio está localizado em uma região de difícil acesso e possui bastante correnteza. Com isso, as buscas acabaram interrompidas no sábado e retomadas na manhã do domingo, 27. Porém, até o início da noite o jovem não havia sido encontrado.

Mergulhadores do 18° GBM/Teixeira de Freitas atenderam a ocorrência. O rio fica próximo a estação de captação da da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa).

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para as providências cabíveis. Não há detalhes sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias do desaparecimento.

