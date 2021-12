Construção da Policlínica Regional de Saúde em Itabuna é autorizada

A autorização do início das obras para a construção da Policlínica Regional de Saúde em Itabuna foi assinada nesta segunda-feira (18), pelo governador Rui Costa, em visita ao município. A unidade, que integra a política do governo do Estado de descentralização da Saúde na Bahia, vai beneficiar a população de 31 municípios do Sul do Estado. O investimento previsto é de mais de R$ 27 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Rui Costa ressaltou que a construção desses equipamentos visa a valorização da atenção básica à Saúde. “Acredito que a melhor política pública de saúde chama-se prevenção. O que eu quero é que as pessoas façam precocemente seus exames e muitas delas talvez nunca precisem passar no hospital. A Bahia ficou em primeiro lugar no ranking de rastreamento de câncer de mama. Esta policlínica também vai fazer exames de mama e de colo de útero. Mas não basta diagnosticar, nós estamos garantindo hoje que o Hospital da Mulher e o Hospital da Costa do Cacau ofereçam o tratamento para as mulheres que foram diagnosticados com câncer de útero e câncer de mama”.

O governador destacou, ainda, que, atualmente, estão em funcionamento sete policlínicas – Jequié, Teixeira de Freitas, Guanambi, Irecê, Alagoinhas, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus – e que outras nove, incluindo a de Itabuna, estão em construção: Barreiras, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador, Senhor do Bonfim, Simões Filho e Vitória da Conquista. A de Valença será inaugurada até o mês de julho, segundo ele. “Serão 18 em funcionamento ou em construção até o fim do ano. Serão autorizadas ainda a segunda unidade em Salvador e mais uma no interior, em local a ser definido”.

Os municípios participantes do consórcio são Almadina, Arataca, Barro Preto, Buerarema, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Firmino Alves, Floresta Azul, Gongogi, Ibicaraí, Ibirapitanga, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itajú do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Itororó, Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil, Potiraguá, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São José da Vitória, Una, Uruçuca e Aurelino Leal.

Também em Itabuna, Rui Costa entregou 21 ambulâncias, sendo 17 básicas e quatro do tipo van, em um investimento de R$ 1,8 milhão, e 96 equipamentos como kits cirúrgicos, nebulizadores e aparelhos de raio-x para serem utilizados em unidades de saúde em 22 municípios, a partir de um investimento de R$1,1 milhão. No setor de Segurança Pública, o governador entregou 19 viaturas, no valor de quase R$ 1,7 milhão. O governador também anunciou a pavimentação do acesso do Presídio Estadual de Itabuna à Rodovia BR-415, bem como solicitou a licitação para a implantação da sinalização de trânsito, beneficiando os municípios de Belmonte e Teixeira de Freitas.

