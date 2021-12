Concessionária assume operação do aeroporto de Ilhéus neste sábado

A concessionária Socicam assume a administração do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, neste sábado (3). A empresa vencedora da licitação será responsável pela gestão do equipamento na região cacaueira após um mês de operação assistida. O investimento previsto para a execução de serviços, a exemplo da ampliação do terminal, é de R$ 100 milhões ao longo do período de 30 anos de contrato, sendo 30 milhões de reais nos primeiros cinco anos. Considerado um dos mais importantes do Sul do Estado, o aeroporto opera com voos regulares e recebe uma média de 700 mil passageiros por ano.

O secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti, fala sobre os serviços que serão feitos no primeiro ano de contrato. “A nova empresa responsável pela gestão do aeroporto vai realizar a ampliação do terminal de passageiros e do estacionamento de veículos e a implantação da área de segurança na cabeceira da pista (RESA)”.

Destacado por atrair turistas e negócios para o território baiano, o Aeroporto Jorge Amado foi delegado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, em 2017. Uma licitação foi aberta em abril deste ano para decidir a nova empresa responsável pela operação do equipamento. A vencedora do edital, a Socicam, assinou, no mês passado, o contrato de concessão do equipamento.

adblock ativo