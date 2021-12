Comunidades quilombolas de Camamu recebem títulos de terra

Comunidades tradicionais remanescentes de quilombo, em Camamu, receberam o título de domínio de terra, instrumento que garante segurança jurídica e a permanência no campo com qualidade de vida. A iniciativa, executada pela Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR) atende a 400 famílias das comunidades quilombolas Ronco/Abóbora, com 120 famílias, e Tapuia, com 280 famílias.

“O título coletivo para comunidades remanescentes de quilombo é um reconhecimento da posse de homens e mulheres que, historicamente, ocuparam os seus territórios, preservando os elementos culturais e sua ancestralidade. O título garante uma segurança jurídica para a comunidade, além de possibilitar o acesso a outras políticas, como a de habitação, o crédito e até mesmo cotas nas universidades”, salientou Brena Pinto, coordenadora do Núcleo de Povos e Comunidades Tradicionais CDA/SDR.

Moradora da comunidade de Tapuia, Rosenita da Luz, disse que o reconhecimento legal é resultado de muito empenho por parte dos moradores. “Nossa comunidade hoje está muito alegre com o recebimento do título, que representa, na verdade, um reconhecimento do nosso território e também fortalece a nossa identidade quilombola”, conta.

