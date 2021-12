Competição busca soluções para cadeia produtiva do chocolate

“Como produzir e vender mais chocolate?”. Este é o tema do projeto Desafio Semeando Soluções, que acolhe projetos de estudantes ou profissionais de qualquer área, maiores de 18 anos, com foco no aperfeiçoamento da logística, produção e exportação do chocolate no contexto regional da Costa do Cacau. As duas melhores soluções ganharão vagas para o Empretec do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), cujo valor do programa é de R$1 mil, e as terceira e quarta colocações garantirão vagas para o programa Liderar Futuro. As inscrições para o desafio estão abertas até o dia 20 de agosto.

Iniciativa do Governo do Estado, com execução da Liga Universitária de Empreendedorismo, da Associação de Startups da Bahia e da Junior Achievement, a competição integra a programação do Salão de Empreendedorismo, que será realizado pelas secretarias estaduais do Trabalho Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), no Teatro Municipal Candinha Dórea, em Itabuna, no dia 27 de agosto.

As inscrições podem ser feitas por meio do endereço eletrônico https://bit.ly/semeandosol . O regulamento pode ser conferido em https://bit.ly/Semeandosolucoes .

