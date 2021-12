Comerciante morre após acidente de moto em Itabela

Um comerciante, identificado como Rangel Porto, morreu na tarde desta quarta-feira, 14, após colidir a motocicleta que pilotava em um veículo de passeio. A batida ocorreu em uma estrada vicinal que liga Itabela às regiões de Caraíva e Barra Velha.

De acordo com informações do Teixeira Hoje, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda conseguiu socorrer a vítima com vida, mas ele não resistiu ao chegar no Hospital Geral de Itabela.

Nas redes sociais, familiares e amigos enviaram mensagens lamentando a morte do jovem. O empreendedor mantinha um comércio no ramo de bar e lanchonete no centro de Itabela, além de atividades como vendedor de veículos e imóveis.

adblock ativo