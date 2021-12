Começa quinta o 5º Festival Sabores de Itacaré com abertura da banda Skanibaus

O 5º Festival Sabores de Itacaré começa nesta quinta-feira, trazendo 40 restaurantes que apresentarão o melhor da gastronomia de Itacaré. Com a curadoria de Elibia Portela, o evento vai se espalhar por diversos pontos da cidade com o tema “Gastronomia de raiz, aproveitando a grande diversidade gastronômica local. A realização da feira se dará com 25 pratos inscritos especialmente para a feirinha e que serão comercializados a preços de até R$12. Outro destaque da quinta edição do evento será a Feira da Agricultura Familiar, cujos produtos serão usados para a composição dos pratos, com o objetivo de valorizar os saberes e fazeres dos chefs e cozinheiros locais.

A abertura do Festival Sabores de Itacaré ficará a cargo do grupo instrumental Skanibais, que se apresenta gratuitamente no palco principal, misturando ritmo jamaicano com música brasileira e, em particular, com a música nordestina. Assim, o público poderá conferir clássicos do ska jamaicano, sambas, jazz, rock, forró e outros ritmos em versões ska. A banda de ska baiana é formada por João Teoria (trompete), Uirá Nogueira (bateria), Ito Bispo (saxofone), Kiko Souza (sax/flauta), Léo Couto (sax barítono), Mathias Traut (trombone), Nelmário Marques (bass), Juliano Oliveira (piano) e Marco Oliveira (guitarra), que tem mesclado no repertório instrumental musicas de Riachão, Tim Maia, Roberto Carlos e Caetano Veloso.

O evento é uma realização da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Turismo, com patrocínio das Secretarias Estaduais de Turismo e de Desenvolvimento Rural. O festival tem, ainda, o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, do Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação de Itacaré e da Faculdade Madre Thais.

