Começa nesta quinta-feira o V Festival Gastronômico Sabores de Itacaré

Uma gama de 40 restaurantes, 50 pratos, chefs local, nacional e internacional, cozinha show, feira gastronômica e programação musical compõem o V Festival Gastronômico Sabores de Itacaré, que tem abertura oficial nesta quinta-feira, às 19h30, e prossegue até domingo no turístico município baiano. Com curadoria de Elibia Portela, a quinta edição acontece em diversos pontos da cidade e traz o tema “Gastronomia de raiz”, em alusão à diversidade local. A Feirinha Gastronômica, com 25 pratos inscritos e comercializados a preços de até R$12, e a Feira Agricultura Familiar são dois dos destaques desta edição do evento. Tais espaços, explicam os organizadores, têm como objetivo criar e fortalecer a promoção, divulgação e comercialização dos produtos dos agricultores familiares da região.

No cardápio do festival gastronômico não faltarão pratos variados à base de carne, peixe e frutos do mar, além de drinks diversos, sobremesas ou um lanche rápido. Os organizadores explicam que cada estabelecimento utilizará os produtos da Agricultura Familiar para a composição dos pratos, com o objetivo de valorizar os saberes e fazeres dos chefs e cozinheiros locais. Para os quatro dias de evento, uma cozinha show foi montada. Na abertura oficial, a curadora Elibia Portela apresentará receitas variáveis de moquecas e mostrará as suas origens. Na sequência, o chef peruano Brict Perez mostrará um pouco da cozinha do seu país por meio de pratos como Lomo saltado, Arroz chaufa, Planchas de polvo, Sudado de peixe, Pisco sour e Chilcanos.

Grupos como Dedo de Moça, Quadrilha Junina Sai de Baixo que lá vem a Zorra e Bicho Caçador, além de apresentações de samba de roda e capoeira, farão parte da programação cultural de todas as noites do festival gastronômico. Na orla de Itacaré, nomes locais como Padre Ednaldo e Amigos; Skanibais; Abaga Roots; Trio Baianado; Ronara Criola; Bruta Raça e Os Baiunos compõem a grade musical.

Programação gastronômica

A oficina gastronômica com a chef Merice Rocha, que apresentará o prato de casquinha de siri coberta com crumble salgado, é um dos destaques da programação de sexta-feira (13), às 14h. Nesse mesmo dia, a chef Marly Catarina fará brigadeiro gourmet, às 15h, para a criançada. Mais tarde, às 18h30, é a vez do chef de cozinha do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Josenilton Santos, abordar o tema “Raízes de uma lembrança”. Já Damiano Maggiotto, chef do Txai, fará um camarão e abacaxi havaizinho, seguido pelo sommelier da Cervejaria Baden Baden. O dia termina com o consultor gastronômico Junior França falar em torno do tema “Cozinhando com sabores e lembranças de Itacaré”.

No sábado (14), a cozinha show abre às 15h com Eduardo Bittar fazendo carne seca, banana frita, purê de aipim e queijo coalho, dentro do tema “Bœuf séchée”. Às 17h, a atração é a gastronomia kids, a cargo da chef Alejandro, com suas pizzas coloridas, enquanto que Marly Catarina se volta para a costela suína ao molho da terra, através do tema “Cacau: a força da natureza”. Às 20h, o chef Junior França apresentará sua moqueca de palmito à moda árabe. A noite s eencerra com Henrique Cruz apresentando o burguer brasa de siri .

Ainda no sábado, das 14 às 16h, a roda de conversa "O papel da Agricultura Familiar, da Pesca e da Agroindústria e o desenvolvimento sustentável", promete boas discussões, a cargo da diretora da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER), Célia Watanabe; do secretário municipal de Agricultura, Humberto Nascimento, do produtor rural Miguel Bonfim; do presidente do Assentamento Pancada Grande, José Ferreira; do representante da Fazenda Santa Anna, Edgar Morbeck, e da diretora do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Andreia Palafoz, além da supervisora Municipal de Pesca, Josineide dos Santos, e do presidente da Colônia de Pescadores Z 18, Luiz Henrique Nascimento.

No último dia do festival, no domingo (15), a chef Luciana Kruschewsky trará a saltimboca de carne do sol com emulsão de banana da terra e açafrão. Para as crianças, Faby Ferraz fará cupcake de chocolate com calda de mel do cacau. Às 19h, Andre Cabral apresentará ceviche de banana da terra com espuma de mel de cacau e às 20h a chef Jó irá ensinar a fazer um filé fit. O chef Walter encerra o evento com uma quesadilla de mantinha suína defumada.

O evento é uma realização da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Turismo com patrocínio da Secretaria Estadual de Turismo, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural através da CAR Governo da Bahia. O Festival tem o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, do Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação de Itacaré e da Faculdade Madre Thais. Entre as novidades, foi confirmada a Baden Baden como a cerveja oficial do evento.

