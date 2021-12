Com investimento de R$ 27 milhões, Policlínica Regional em Eunápolis é inaugurada

Com capacidade para atender cerca de 232 mil moradores do extremo Sul do Estado, a Policlínica Regional foi inaugurada em Eunápolis nesta quinta-feira, 10. O evento contou com a presença da prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres (DEM), e do governador da Bahia, Rui Costa (PT).

Com investimento de R$ 27 milhões, entre obras e equipamentos, a policlínica vai contar, ainda, com seis microônibus para fazer o transporte dos pacientes dos municípios de Belmonte, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi e Santa Cruz de Cabrália até Eunápolis e também a volta para casa.

"Fico feliz em ter a certeza que conseguimos muitos benefícios para Eunápolis, pois além do não pagamento do rateio, devido a uma parceria firmada junto ao secretário de Saúde Fábio Vilas Boas, conseguimos ainda sete respiradores, que já estão em nossa cidade, além de monitores e mais um aparelho de Raio-x, que beneficiarão toda a população", comemorou a prefeita.

A Prefeitura de Eunápolis irá prover funcionários concursados para compor o quadro de profissionais que atenderão a demanda na Policlínica Regional, em contrapartida de custeio. O Hospital Regional de Eunápolis terá UTI neonatal e novos equipamentos para ventilação mecânica (respiradores) na UTI Geral e novos respiradores para o tratamento da Covid-19.

A gestora frisou que a gestão municipal trabalha "com respeito ao erário, buscando sempre o melhor. Nosso município sofreu muito, mas Eunápolis nasceu para ser grande. Só depende de nós", afirmou. Ela também pontuou que os equipamentos possibilitarão a abertura da UPA no bairro Rosa Neto.

