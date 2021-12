Colisão entre carro e caminhão deixa dois mortos e dois feridos na BR-101

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas na manhã desta quinta-feira, 24, no km 829 da BR-101, no trecho entre Itamaraju e Teixeira de Freitas. As causas são desconhecidas.

Segundo informações do site Teixeira Hoje, o acidente envolveu um caminhão frigorífico licenciado em Teixeira de Freitas e um veículo de passeio. O motorista e o passageiro, que viajavam no carro, morreram no local. Já o condutor do caminhão e um ajudante ficaram feridos.

Ainda de acordo com a publicação, o motorista do caminhão fraturou uma das pernas e precisou ser retirado de dentro da cabine pelos bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF) e o seu estado de saúde é considerado delicado. O estado de saúde do ajudante do caminhão não foi informado.

Com o impacto, o carro de passeio ficou completamente destruído, enquanto o caminhão acabou tombando. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

