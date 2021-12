Colégio estadual em Ibirapitanga é selecionado para participar de documentário

O Colégio Estadual Paulo César da Nova Almeida, localizado em Ibirapitanga, município do Baixo Sul baiano, é uma das dez escolas selecionadas em todo o país – dentre 200 pré-selecionadas – para participar do documentário sobre práticas pedagógicas relacionadas à promoção da igualdade de raça e de gênero. De acordo com a direção da escola, isso se deve aos desdobramentos da ação ‘Diálogos da Diversidade’, promovida pela unidade, que foi vencedora do 7º Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero, realizado em 2015, pelo Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades (CEERT), com sede em São Paulo, responsável pela produção do documentário.

Com a participação de estudantes, professores e gestores, as gravações do documentário já foram iniciadas e estão sendo realizadas no próprio Colégio Estadual Paulo César da Nova Almeida. O estudante Werlis Mota, 17, 3º ano, revela estar orgulhoso com a repercussão nacional que o colégio onde estuda obteve, por meio do CEERT. “É muito importante para a nossa formação estudarmos em uma unidade que nos faz sentir parte integrante da sociedade, que promove o debate sobre temas atuais e necessários e abre espaço para que a gente exponha as nossas opiniões. Isto tem um impacto forte nas nossas vidas”.

A aluna Monique Batista, 17, 3º ano, também comenta sobre a escolha da sua escola para participar do documentário. “Fiquei muito feliz com esta oportunidade de compartilharmos para todo o país práticas importantes que realizamos aqui na nossa escola e que vêm contribuindo para o debate sobre o combate ao racismo e respeito à diversidade. Ações importantes, como debates e apresentação de peças teatrais, agregam valores e nos trazem consciência social. Sou muito orgulhosa de fazer parte dessa história que, agora, está sendo documentada”.

O diretor Eleondes Coelho destaca a atuação do colégio em torno de uma educação transformadora, voltada ao diálogo sobre questões raciais, de gênero e proteção à mulher, entre outros temas curriculares pedagógicos. “Estamos muito orgulhosos de termos sido uma das dez escolas de todo o país a participar do documentário. Entre as ações que realizamos na escola, destaco a mobilização que fizemos junto à população pela proteção à vida e contra a violência à mulher. Outro destaque foi a questão do acolhimento às alunas que estão amamentando, a exemplo de Amanda Barroso, 18, que participa do documentário. Também realizamos práticas relacionadas à consciência negra, levando em conta que cerca de 90% da comunidade escolar é negra”, relata o gestor.

