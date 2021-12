Coaraci recebe projeto itinerante de oficinas e intervenções artísticas

Nesta quinta-feira (9), a população do município de Coaraci será contemplada com oficinas e atividades artísticas do projeto itinerante do Fórum de Agentes, Empreendedores e Gestores Culturais do Território Litoral Sul (FAEG-Sul). As atividades serão realizadas no Clube Social, localizado na Rua Juvêncio Pery Lima, no centro da cidade, das 9h às 16h. As inscrições para as oficinas (restritas a 30 vagas cada) devem ser feitas no blog do fórum.

O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado (Edital Nº 24/Territórios Culturais), por meio do Fundo de Cultura. A iniciativa já passou por Itapé, Santa Luzia, Itapitanga, Mascote, Almadina, São José da Vitória, Maraú e Pau-Brasil. Após Coaraci, segue para Itaju do Colônia, no dia 14 de dezembro, encerrando as atividades.

