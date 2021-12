Coaraci, Almadina e Itapitanga proíbem fogueiras e fogos de artíficio no São João

Os municípios de Coaraci, Almadina e Itapitanga vão proibir a população de acender fogueiras assim como soltar fogos de artifício. A determinação das cidades do sul baiano vem após uma recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) para que coíbam a realização de festejos juninos.

Além disso, segundo recomendação do MP, os municípios devem adotar medidas para conscientização da população a respeito das medidas para evitar a propagação do coronavírus. As recomendações foram acatadas pelos municípios.

“Os fogos de artifício podem agravar ainda mais a necessidade do uso das emergências hospitalares com a intensificação da demanda na unidade de queimados. Já a fumaça das fogueiras pode agravar a situação causada pelo vírus Sars-Cov-2 causador da Covid-19”, destacou o promotor de Justiça Inocêncio de Carvalho Santana, autor das recomendações.

As cidades também deverão suspender a concessão de alvará para barracas de venda de fogos, bem como de sua comercialização, e aumentar a fiscalização com o objetivo de evitar aglomerações adotando as medidas legais. As recomendações também foram expedidas para a Guarda Municipal e para a Polícia Militar de Coaraci, Almadina e Itapitanga.

adblock ativo