Clínica-escola volta a atender comunidade de Teixeira de Freitas

A clínica-escola de Fisioterapia da Pitágoras de Teixeira de Freitas retorna o atendimento gratuito à comunidade e abre cadastro para novos pacientes, a partir deste mês. Serão oferecidos atendimentos nas áreas de Neurologia (adulto e infantil), Cardiorrespiratória, Traumato-ortopédica, Oncologia e Ginecologia. Para se inscrever, o interessado deve entrar em contato pelo telefone (73) 3011-8300, no ramal 8365, ou comparecer à unidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h às 17h, informar nome, telefone de contato e diagnóstico clínico.

Após o cadastramento, os pacientes serão chamados, de acordo com a disponibilidade, para a triagem . Na ocasião, deverão ser apresentados documento de identificação e exames/laudos médicos (raio x, tomografia etc). Os atendimentos serão realizados pelos alunos do último ano da graduação em Fisioterapia, sob a supervisão dos professores orientadores.

O coordenador do curso de Fisioterapia, José Gustavo, reforça a importância do serviço para a comunidade e a formação dos estudantes. "Para os alunos, a clínica-escola é uma oportunidade única de vivenciar a rotina da profissão, permitindo o aprendizado de forma real. Já para a comunidade, é mais uma oportunidade de acesso à saúde de qualidade”.

adblock ativo