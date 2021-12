Clínica-escola oferece atendimento nutricional gratuito

A clínica-escola de Nutrição da Pitágoras Teixeira de Freitas está oferecendo atendimento nutricional gratuito para a população. São oferecidos serviços como avaliação nutricional, seguida de acompanhamento e tratamento para pessoas com diabetes, hipertensão arterial, problemas renais e cardíacos, bem como para obesidade infantil e adulto, além de acompanhamento gestacional, entre outros.

A coordenadora do curso de Nutrição, Laís Lago, alerta sobre a importância do acompanhamento nutricional e que a má alimentação pode causar doenças como obesidade, colesterol elevado, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e anemia. “O acompanhamento nutricional é de fundamental importância na melhoria da qualidade de vida, longevidade, prevenindo doenças e agravos”, destaca a profissional.

Os interessados podem agendar atendimento ligando no (73) 3011-8300 (ramal 207), (73) 9 9812-7988 (WhatsApp) ou, pessoalmente, na unidade de ensino. Os serviços são realizados por alunos da Pitágoras, com supervisão de professores. Para ter acesso, é necessário comparecer à clínica no dia e horário agendado, munido da carteira de identidade e cartão do SUS.

