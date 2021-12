Claudia Leitte, Saulo e Durval Lélys animam o Carnaval antecipado de Itabuna

O Carnaval antecipado de Itabuna começa, oficialmente, nesta sexta-feira (19), a partir das 18h, com uma programação que inclui nomes de peso, como Cláudia Leitte, Durval Lélys e Saulo, além de Babado Novo, Denny Denan, Duas Medidas e Neto LX, bem como artistas e bandas regionais. A folia, que prossegue até domingo (21), acontece nas Avenidas Aziz Maron e Mário Padre, o circuito oficial. Realizada através da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), com apoio do Governo do Estado da Bahia, a festa já ganhou a rua na quinta-feira (18), com a tradicional Lavagem do Beco do Fuxico, que conta sempre com a participação de blocos e afoxés.

Com uma média de 12 atrações por noite, o Carnaval antecipado de Itabuna será animado, nesta sexta, por Durval Lélys, Babado Novo, Denny Denan, Duas Medidas e Neto LX, entre outros. No sábado (20), o público poderá conferir shows de Saulo, Trio da Huanna, Patrulha do Samba e Marcos e Pablo. Já no domingo (21), a folia começa mais cedo, às 15h, com atrações para o público infantil. A partir das 22h30, o comando da festa ficará a cargo de Claudia Leitte, entre outros nomes que anteciparão a cantora, como Danniel Vieira, Vingadora e Samba no Beco.

Policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, do 4º Grupamento de Bombeiros, das Polícias Rodoviária Estadual e Federal, bem como da Polícia Civil farão a segurança da festa, segundo informação da Prefeitura Municipal de Itabuna..

